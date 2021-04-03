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الصومال.. 10 قتلى جراء انفجار انتحاري في مقديشو

أخبار العالم العربي

الصومال.. 10 قتلى جراء انفجار انتحاري في مقديشو
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سيارات إسعاف قرب مكان انفجار في مقديشو
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قتل عشرة أشخاص على الأقل بانفجار انتحاري استهدف أكشاكا في العاصمة الصومالية مقديشو، وذلك بعد ساعات من هجوم شنه مسلحو حركة "الشباب" على قاعدتين للجيش خارج المدينة.

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وقال متحدث باسم وزارة الإعلام الصومالية مختار عمر لوكالة "رويترز" إن انتحاريا فجر نفسه تحت الأشجار حيث باعت أمهات فقيرات الشاي والحليب وأوراق "القات"، مضيفا أن الهجوم خلف أيضا عددا من الجرحى.

ولم يصدر تعليق فوري على الهجوم من قبل حركة "الشباب" التي أعلنت في وقت سابق مسؤوليتها عن الهجمات على قاعدتي باريير وأوديغل للجيش غربي العاصمة الصومالية.

المصدر: "رويترز"

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