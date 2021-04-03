 
مباشر

الجيش الصومالي يعلن صده هجوما لـ"حركة الشباب" على قاعدتين عسكريتين

أخبار العالم العربي

الجيش الصومالي يعلن صده هجوما لـ
Reuters
مقديشو، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q3s9

صد الجيش الصومالي، اليوم الجمعة، هجوما شنه مقاتلو "حركة الشباب" الصومالية على قاعدتين عسكريتين بجنوب غرب العاصمة مقديشو.

إقرأ المزيد
إقليم صومالي يعلن القبض على بعض السجناء الذين حررتهم
إقليم صومالي يعلن القبض على بعض السجناء الذين حررتهم "حركة الشباب"

ونقل موقع "غاروي أونلاين" الإخباري المحلي عن بيان للجيش الصومالي قوله "تمكنت قواتنا من صد هجوم لـ​"حركة الشباب"​ على قاعدتي أوديغل وباريير في منطقة شبيلي السفلى"، مضيفا أن "عناصر الجيش منعت حركة الشباب من استخدام المتفجرات خلال الهجوم".

وأشار الموقع الإخباري المحلي إلى أن "حركة الشباب" كانت قد أعلنت أنها سيطرت على قاعدتي أوديغل وباريير التابعتين للجيش الصومالي في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن شهود ومسلحين قولهم إن مقاتلي "حركة الشباب" الصومالية هاجموا قاعدتين عسكريتين تابعتين للجيش الوطني الصومالي في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت.

وأضاف الشهود أن القاعدتين الواقعتين على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربي العاصمة مقديشو تعرضتا لانفجارين.

وأشار الشهود إلى أن انفجارا ثالثا استهدف قافلة من القوات الحكومية كانت تندفع إلى القاعدتين من العاصمة بعد الهجوم.

المصدر: رويترز+نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا