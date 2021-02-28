الليبية للنفط: حكم محكمة باريس يؤكد التزام الليبية - الإماراتية للتكرير سداد أكثر من 115 مليون دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عن فوزها بحكم من محكمة استئناف باريس، بخصوص حكم تحكيم ما بينها والشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط بشأن مصفاة راس لانوف.

وأضافت المؤسسة في بيان لها، أن "الحكم الصادر عن محكمة باريس أكد التزام الليبية - الإماراتية لتكرير النفط بسداد أكثر من 115 مليون دولار للمؤسسة بالإضافة للفوائد".

وتابعت: "مع إضافة الفوائد حتى يوم 28 فبراير 2021، فإن المبلغ المستحق على الشركة الليبية - الإماراتية يتجاوز 132 مليون دولار أمريكي".

وأشارت المؤسسة إلى أن "المحكمة أيدت أيضا حكم هيئة التحكيم الذي أكد على التزام الشركة المستمر بأخذ أو دفع النفط الخام، وأمرتها بدفع 100 ألف يورو من تكاليف المؤسسة في دعوى محكمة باريس".

وشددت على أنها "ستقوم باتخاذ كل الخطوات اللازمة لتنفيذ حقوقها وفق حكم التحكيم والحكم الصادر عن محكمة باريس".

وعلق مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الليبية للنفط قائلا، إن "هذ المؤسسة هي الحارس الأمين على الثروة النفطية الليبية، وإنها لم ولن تتوانى في الدفاع عنها وحمايتها".

المؤسسة تفوز بحكم من محكمة استئناف باريس بخصوص حكم تحكيم ما بين المؤسسة الوطنية للنفط و الشركة الليبية الاماراتية لتكرير... Posted by ‎المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‎ on Sunday, February 28, 2021

المصدر: RT