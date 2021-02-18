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استكمالا لصفقة الأمس .. تحرير أسيرين سوريين من السجون الإسرائيلية

أخبار العالم العربي

استكمالا لصفقة الأمس .. تحرير أسيرين سوريين من السجون الإسرائيلية
سانا
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أعلنت وكالة "سانا" تحرير أسيرين سوريين من أهالي محافظة القنيطرة من السجون الإسرائيلية.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة إن تحرير الأسيرين محمد حسين وطارق العبيدان، يأتي "استكمالا لعملية التبادل التي بدأت أمس بوساطة روسية"، مؤكدة أنهما عادا إلى بلدتيهما في محافظة القنيطرة.

وقالت الوكالة إن التحرير يأتي "في إطار جهود الدولة السورية لتحرير مواطنيها من سجون الاحتلال الإسرائيلي".

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وجرى أمس تحرير الأسيرة السورية نهال المقت ضمن العملية نفسها التي شملت إطلاق سراح فتاة إسرائيلية دخلت بطريق الخطأ إلى الأراضي السورية - منطقة القنيطرة وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية.

المصدر: "سانا"

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