الأسيرة المحررة نهال المقت لـ RT: رفضت الإبعاد.. والإفراج كان دون شرط

روت الأسيرة السورية المحررة نهال المقت تفاصيل ما تعرضت له بعد حكم أصدرته بحقها السلطات الإسرائيلية، وأكدت أنها خرجت دون شروط بعدما رفضت إطلاق سراح مشروطا بالإبعاد.

ومن منزلها في مجدل شمس في الجولان العربي السوري المحتل، قالت المقت في اتصال مع RT إن إطلاق سراحها، وإغلاق ملف الحكم الصادر بحقها، تم اليوم ودون شروط، وبعد مفاوضات مع الحكومة السورية عبر الحكومة الروسية، وقالت إن السلطات الإسرائيلية اشترطت إبعادها إلى دمشق فرفضت ذلك، تقول نهال:

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وحول ما جرى خلال الفترة السابقة، روت المقت إنها تعرضت للاعتقال بعد رد فعلها على الحكم الذي صدر على أخيها الأسير المحرر صدقي المقت في 2017، وبقيت تتعرض لمحاكمة وجلسات تحقيق.

وفي التاسع من حزيران يونيو العام الماضي، صدر الحكم وكان يتضمن السجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ، بينها 6 أشهر مع الأشغال للتطبيق الفعلي، مع سنة من الوضع تحت المراقبة، تقول نهال:

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وختمت المقت حديثها بتوجيه تحية إلى بلدها سوريا و"شعبه المقاوم والجيش البطل" إضافة إلى "روسيا الصديقة"، ووجهت شكرا خاصا للرئيس بشار الأسد لأنه "هو الذي عمل على إطلاق سراحي من الأساس عبر الوسيط الروسي".

RT

نهال المقت

هي شقيقة الأسيرين: صدقي (عميد الأسرى السوريين)، وبشر.

التهمة: مساعدة الأسرى والتحريض على الجيش الإسرائيلي.

الحكم: 3 سنوات مع وقف التنفيذ، مع تطبيق تنفيذ الأشغال الشاقة لمدة 6 أشهر، (تم تمديدها).

أسامة يونس

المصدر: RT