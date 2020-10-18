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إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين

أخبار العالم العربي

إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين
Reuters reuters
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دخل مئات المصلين الفلسطينيين باحات المسجد الأقصى، فجر اليوم الأحد، بعد انتهاء مدة الإغلاق المفروض بقرار الحكومة الاسرائيلية، بسبب تفشي وباء كورونا.

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فقد شهد أهالي القدس اليوم، إعادة فتح المسجد الأقصى بعد شهر من إغلاقه بسبب كورونا، ودخل المصلون الفلسطينيون المسجد بالمئات فجر اليوم، وعادت اقتحامات المستوطنين للمسجد منذ الصباح.

وكان العديد من الأماكن الدينية في الدول العربية والإسلامية قد شهد إغلاقات لمدد كبيرة بسبب فيروس كورونا، وعملا بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشاره.

المصدر: "RT"

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