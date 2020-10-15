شاهد.. وفد يدعم التطبيع يزور المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية
أكدت مصادر لـRT مساء الخميس، قيام وفد عربي من المؤيدين للتطبيع بزيارة للمسجد الأقصى تحت حماية من الشرطة الإسرائيلية.
وتجوّل الوفد داخل باحات الأقصى، وشوهد في صورة التقطها مقدسيون، عناصر من الشرطة الإسرائيلية تقف بجانب أحد أفراد الوفد لحمايته.
وأثارت الخطوة غضب المقدسيين، ومن بينهم مسؤولون في الأوقاف الإسلامية في القدس، وسمع في مقاطع فيديو أصوات لمقدسيين يستنكرون هذه الزيارة التطبيعية.
منظمة الهيكل المتشددة تكشف أن الوفد الذي تواجد في المسجد الأقصى هو من الإمارات والبحرين واعتبرت أن زيارته تاريخية كون الوفد دخل للأقصى من باب المغاربة المخصص لليهود وفِي ظل حراسة أمنية إسرائيلية مشددة وليس برفقة موظفي الأوقاف الإسلامي واعتبرت هذه التغييرات بداية "إتمام النبوة". pic.twitter.com/DludnApyyi— laila odeh الإعلامية ليلى عودة (@lailaodeh4) October 15, 2020
وفد تطبيع خليجي يصلي في #المسجد_الأقصى وأهل #القدس ممنوعين من دخوله منذ قرابة الشهر !— محمد سعيد نشوان (@MohamdNashwan) October 15, 2020
كيف !! pic.twitter.com/BesUdfK9nf
وفد اماراتي يؤدي اول صلاة في المسجد الاقصى بعد التطبيع.— Celebs World (@Celebrities_Wo) October 15, 2020
مع العلم ان العديد من اهل فلسطين ممنوعين من الصلاة في المسجد الاقصى. pic.twitter.com/IM7N9hUEcm
وتضاربت الأنباء بشأن تبعية الوفد، وفيما قالت مصادر إنه تشكل من عدة دول خليجية، توضح مصادر أخرى أن الوفد قدم من دولة الإمارات. ولم يتسن لموقع RT التأكد من تركيبة الوفد، إلا أن مصادرنا أكدت نبأ وصول الوفد إلى باحات الأقصى.
المصدر: RT