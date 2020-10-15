شاهد.. وفد يدعم التطبيع يزور المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

أكدت مصادر لـRT مساء الخميس، قيام وفد عربي من المؤيدين للتطبيع بزيارة للمسجد الأقصى تحت حماية من الشرطة الإسرائيلية.

وتجوّل الوفد داخل باحات الأقصى، وشوهد في صورة التقطها مقدسيون، عناصر من الشرطة الإسرائيلية تقف بجانب أحد أفراد الوفد لحمايته.

وأثارت الخطوة غضب المقدسيين، ومن بينهم مسؤولون في الأوقاف الإسلامية في القدس، وسمع في مقاطع فيديو أصوات لمقدسيين يستنكرون هذه الزيارة التطبيعية.

منظمة الهيكل المتشددة تكشف أن الوفد الذي تواجد في المسجد الأقصى هو من الإمارات والبحرين واعتبرت أن زيارته تاريخية كون الوفد دخل للأقصى من باب المغاربة المخصص لليهود وفِي ظل حراسة أمنية إسرائيلية مشددة وليس برفقة موظفي الأوقاف الإسلامي واعتبرت هذه التغييرات بداية "إتمام النبوة". pic.twitter.com/DludnApyyi — laila odeh الإعلامية ليلى عودة (@lailaodeh4) October 15, 2020

وفد تطبيع خليجي يصلي في #المسجد_الأقصى وأهل #القدس ممنوعين من دخوله منذ قرابة الشهر !



كيف !! pic.twitter.com/BesUdfK9nf — محمد سعيد نشوان (@MohamdNashwan) October 15, 2020

وفد اماراتي يؤدي اول صلاة في المسجد الاقصى بعد التطبيع.



مع العلم ان العديد من اهل فلسطين ممنوعين من الصلاة في المسجد الاقصى. pic.twitter.com/IM7N9hUEcm — Celebs World (@Celebrities_Wo) October 15, 2020



وتضاربت الأنباء بشأن تبعية الوفد، وفيما قالت مصادر إنه تشكل من عدة دول خليجية، توضح مصادر أخرى أن الوفد قدم من دولة الإمارات. ولم يتسن لموقع RT التأكد من تركيبة الوفد، إلا أن مصادرنا أكدت نبأ وصول الوفد إلى باحات الأقصى.



المصدر: RT