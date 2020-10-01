سريلانكا تسمح لناقلة نفط اشتعلت فيها النيران بالإبحار إلى الإمارات

قال مسؤولون إن سريلانكا سمحت لناقلة نفط تعرضت في أوائل سبتمبر الماضي لحريق، بالإبحار إلى الإمارات، حيث سيتم نقل شحنتها إلى سفينة أخرى لتزويد مؤسسة النفط الهندية بالإمدادات.

وقال القبطان إنديكا دي سيلفا إن "الموافقة على مغادرة السفينة للمياه السريلانكية جاءت من مركز تنسيق الإنقاذ البحري ومن المرجح أن تبحر الناقلة نحو الإمارات".

وأضاف دي سيلفا أن "سفينتين تابعتين للبحرية تراقبان الناقلة حتى تغادر المنطقة الاقتصادية الخاصة بسريلانكا على مسافة 200 ميل".

وفي أوائل سبتمبر الماضي، اشتعلت النيران في الناقلة العملاقة "نيو دايموند" التي تستأجرها شركة إنديان أويل كورب (آي.أو.سي) الهندية بعد انفجار في غرفة المحرك.

وكانت السفينة متجهة إلى ميناء باراديب الهندي حيث تدير الشركة الحكومية مصفاة طاقتها 300 ألف برميل يوميا.

المصدر: رويترز