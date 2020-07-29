مصر.. عطل فني تسبب ارتباكا شديدا في حركة الخط الأول لمترو القاهرة

شهدت حركة الخط الاول لمترو الأنفاق في القاهرة اليوم الأربعاء ارتباكا شديدا بسبب حدوث عطل فني فى الشبكة الكهربائية المعلقة بمحطة غمرة والمسؤولة عن تغذية القطارات بالكهرباء.

ولجأت شركة المترو إلى تحويل مسار القطارات من محطة الشهداء بالنسبة للقادم من حلوان، ومن محطة الدمرداش للقادم من المرج، فيما توقفت الحركة من الدمرداش حتى الشهداء.

وكانت قد أكدت شركة المترو إلغاء إجازات كافة العاملين بأقسام التشغيل المختلفة طوال أيام عيد الأضحى، لمتابعة وضمان انتظام حركة الخطوط الثلاثة بالعيد.

وتشمل جداول التشغيل عدم إجراء تعديلات فى مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة طوال أيام العيد، حيث سيتم العمل بجداول التشغيل المعمول بها أيام العطلات الرسمية، على أن يستمر التشغيل حتى منتصف الليل.

وأوضح البيان أن الحادث الكهربائي في مترو الأنفاق جاء نتيجة إلقاء شخص مجهول جسم غريب (لوح معدني) من الخارج على الشبكة بين محطتي غمره والدمرداش بالخط الأول مما أدى إلى تعطل حركة القطارات .

وأكد المتحدث الرسمي باسم شركة المترو أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وجارى العمل على إصلاحه في أسرع وقت وعودة الحركة إلى طبيعتها .

المصدر: RT