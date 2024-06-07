"جميع المأكولات حلال".. مديرة فندق شهير في موسكو تتحدث عن نزلائها العرب

تحدثت مديرة فندق "كارلتون موسكو" أوكسانا ليونينكو عن الضيوف العرب وما يقدمه الفندق من خدمات للنزلاء من الدول العربية ومن ضمنها الطعام الحلال.

وردا على سؤال حول التعاون بين "كارلتون موسكو" والدول العربية، قالت مديرة أحد أشهر الفنادق في العاصمة موسكو، في حديث لـRT على هامش مشاركتها في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "ننظر إلى هذا التعاون بشكل إيجابي لأعوام طويلة عززنا مراكزنا في الشرق الأوسط شاركنا في اللقاءات هناك وشاركنا في المعارض كذلك حكومة موسكو ساهمت في تنمية هذه العلاقات واليوم يمكنني القول بكل تأكيد إن الضيوف من الشرق الأوسط من الدول العربية يشكلون غالبية الأجانب في فندقنا، فندق كارلتون موسكو يقع في مركز المدينة ومشهور لدى الأجانب".

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وأضافت: "خلال الأعوام الأخيرة وكما الأمر ظاهر في الشوارع يزداد عدد الأشخاص من الشرق الأوسط (الذين يزورون موسكو) في المرتبة الأولى قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والسعودية، نتطلع إلى فتح خط طيران مباشر بين روسيا والسعودية وربما إمكانية دخول (روسيا) بلا فيزا ونتطلع إلى ذلك جدا لأن هذا بالتأكيد سيدفع عجلة السياحة".

وعن الخدمات التي يقدمها الفندق لنزلائه وما إذا كان الطعام يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية، قالت ليونينكو: "نعم بالتأكيد كل المأكولات في الفندق مع علامة "حلال" حتى أننا صممنا قائمة مأكولات خاصة بالإفطار لدينا قائمة طعام عربية متوفرة على مدار السنة، ومتوفرة في جميع مطاعم فندقنا حتى تتوفر

إمكانية طلب المأكولات أونلاين على مدار الساعة، نعرف كل خصائص الضيوف من الدول العربية وهي لا تظهر فقط في المأكولات يأتي الضيوف بعائلات كبيرة ويطلبون غرفا مرتبطة ونحن مستعدون لتقديمها غرف مع شرفات".

وكانت روسيا قد أطلقت في أغسطس الماضي الفيزا الإلكترونية لمواطني 55 دولة بينها 4 دول عربية، ما ساهم في تعزيز السياحة الوافدة من الدول الخليجية.

وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 - 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعد منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

المصدر: RT