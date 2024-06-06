زاخاروفا: ماكرون لم يحقق ذاته في السياسة فطرح فكرة السباحة في نهر السين الملوث

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداده للسباحة في نهر السين رغم معدلات التلوث فيه تظهر فشله في السياسة.

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وأضافت زاخاروفا في تصريح أدلت به على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "هل يمكنك تصور شيء مماثل من قبل (شارل) ديغول أو (جاك) شيراك؟ أو (فرانسوا) ميتيران؟ والأهم هو أنه كان لديهم ما يجب عمله ويمكنهم إظهار مهاراتهم في المجال السياسي ومجال بناء الدولة... وحل مشاكل العالم. وذلك بشكل كامل، كما كان من الضروري أن يفعلوه كسياسيين وكقادة لبلدانهم منتخبين من قبل الشعب".

وأضافت: "على ما يبدو فإن ماكرون يعاني من أزمة تؤدي إلى ظهور نهج هستيري في أدائه واجباته. ولا يسعني إلا أن أتعاطف مع الشعب الفرنسي الذي أصبح ضحية لمثل هذه العقلية. أعرف أن العديد من الفرنسيين يشعرون بخجل من تمثيلهم من قبل مثل هذا الشخص".

وكان من المفترض أن تجري في نهر السين في أغسطس 2023 مرحلة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة، وذلك تحضيرا للألعاب الأولمبية. لكن تم إلغاء المنافسة بسبب المستويات المفرطة لتلوث المياه في النهر.

المصدر: تاس