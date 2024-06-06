مقتل رجل في وضح النهار في موسكو.. وكاميرات المراقبة تسجل لحظة مطاردته من قبل مسلح

قتل رجل ملثم مجهول يحمل بندقية "سايغا"، مديرا تنفيذيا لشركة تصنيع أجهزة يبلغ من العمر 34 عاما صباح يوم الخميس غربي العاصمة الروسية موسكو.

وقامت سلطات إنفاذ القانون بإلقاء القبض على القاتل وأصابته بعد أن قاوم عملية الاعتقال.

ويجري المحققون وخبراء الجريمة تحقيقا في ملابسات الحادث. وذكرت لجنة التحقيق أنه سيتم إصدار أوامر بإجراء عدة فحوصات للطب الشرعي، بما فيها فحص طبي.

المصدر: وكالات