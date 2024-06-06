كشف النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية دينيس مانتوروف، ورود عدد كبير من طلبات العملاء الأجانب لتوريد أسلحة ومعدات عسكرية أثبتت فعاليتها في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وقال مانتوروف في جلسة نقاش بعنوان "مهمات الأغراض المزدوجة" في إطار "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024": "بعد تكلل مهمة العملية العسكرية الروسية الخاصة بالنصر، سيطرح السؤال حول استئناف أو مواصلة توريد بصورة أكثر نشاطا للمنتجات من خلال التعاون العسكري التقني".

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وأضاف: "صدقوني، عدد كبير من الدول اليوم، بعد أن تلقت إشارة حول منتجاتنا الموجودة على خط الاتصال، مهتمة بشراء منتجاتنا".

وأضاف مانتوروف: "كان هذا هو الحال من قبل، لكن الطلبات اليوم تأتي بشكل أكثر نشاطا"، وأوضح أن صناعة الدفاع المحلية ستبدأ في تلبية طلبات الدول الأجنبية لأنها تفي بجميع الالتزامات بموجب طلبات الدفاع الحكومية".

ولفت مانتوروف إلى أنه بعد تكلل العملية الخاصة بالنجاح، ستركز مؤسسات المجمع الصناعي العسكري أيضا على تنويع الإنتاج وتكييف قدراتها لإنتاج منتجات مدنية عالية التقنية.

هذا ويعقد منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2024 في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري.

المصدر: نوفوستي