رئيس جمهورية صرب البوسنة: بوتين أوقف محاولة الغرب تقسيم روسيا إلى 5 أجزاء

أكد رئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أدرك مخططات الغرب التي تحاك ضد بلاده، فاتخذ زمام المبادرة بما يصب في المصالح الوطنية لروسيا.

وأشار دوديك في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس"، على هامش "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"، إلى إن الغرب ابتكر خطة لتقسيم روسيا إلى 5 أجزاء "وقد فهم الرئيس بوتين تلك التوجهات وتولى زمام المبادرة في النضال من أجل المصالح الوطنية لبلاده".

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وأضاف: "قبل 20 عاما، كان الغرب يتمرن بكل بساطة في يوغوسلافيا، كي يتمكن بعد سنوات من فعل الشيء نفسه في روسيا، حيث يريدون الاقتراب من روسيا قدر الإمكان، واحتلال أوكرانيا بالكامل من أجل تقسيم روسيا في مراحل لاحقة".

وأردف:" نحن نعلم بوجود مثل هذا الاقتراح: تقسيم روسيا إلى 5 أجزاء. لقد تدربوا على القيام بذلك في أجزاء كثيرة من العالم وجاؤوا أخيرا إلى هنا. لقد اعتقدنا للوهلة الأولى أنهم قادرون على فعل ذلك".

وبحسب دوديك فإن بوتين "أدرك على الفور كل هذه الاتجاهات ووقف على رأس النضال من أجل مصالح الدولة الوطنية الروسية.. إن فلاديمير بوتين هو الثروة الوطنية لروسيا وللشعب الروسي بأكمله".

وخلص رئيس جمهورية صرب البوسنة إلى أن "الهدف الرئيسي للغرب، وأوروبا، التي ليس عندها موارد على الإطلاق، لا غاز ولا نفط ولا معادن ثمينة ولا قادة أيضا، هو الاستيلاء على الموارد التي تمتلكها روسيا".

المصدر: تاس