مدفيديف: الأمريكيون يريدون تقسيم روسيا إلى دول منفصلة ليقوموا بإدارتها

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في كلمة اليوم أمام المشاركين في ماراثون "المعرفة"، إن الولايات المتحدة تضمر وتضع خططا لتقسيم روسيا إلى دول منفصلة.

وأشار مدفيديف، إلى وجود الكثير من الأشخاص المختلفين جدا بما في ذلك المعارضون الفارون من روسيا، الذين يتكسعون حول لجنة الأمن في أوروبا بالبيت الأبيض.

ووفقا له، يقوم هؤلاء الأشخاص برسم الخرائط أمام الإدارة الأمريكية ويشيرون فيها إلى كيف يجب أن تبدو روسيا في المستقبل، عندما ينهار النظام السياسي الحالي.

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وأضاف مدفيديف: "وفقا لتصورات هؤلاء الأشخاص، عند استلامهم للسلطة سيتم تقسيم روسيا إلى دويلات منفصلة: الولايات المتحدة السيبيرية أو جمهورية تيومين وجمهورية يامال نينيتس وغيرها. هم يعتقدون أنها مهمة في غاية البساطة، تقسيم البلاد إلى أجزاء وإدارتها".

وشدد مدفيديف، على أن مهمة روسيا تكمن في بذل كل الجهود الممكنة، لعدم السماح بتحقيق هذا السيناريو، حتى من الناحية النظرية.

المصدر: تاس