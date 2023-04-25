مدفيديف: العالم مريض والحرب العالمية الثالثة أمر محتمل لكنه ليس حتميا

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن احتمالات اندلاع حرب عالمية جديدة واردة، إلا أنها ليست حتمية.

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جاء ذلك في حديث مدفيديف إلى منتدى "المعرفة" حيث تابع بأن العالم "مريض"، ومن المحتمل جدا أنه على وشك حرب عالمية جديدة، وتساءل عما إذا كان هذا أمرا حتميا: "هل هذا أمر حتمي؟ كلا، ليس كذلك".

وكان مدفيديف قد صرح كذلك في خضم حديثه أمام نفس المنتدى، بأن احتمال نشوب حرب نووية يزداد كل يوم لأسباب معروفة للجميع، ودعا إلى الاهتمام بذلك بنفس قدر اهتمام البشرية بتغير المناخ.

وأضاف: "توقفوا عن المعاناة بسبب أن درجة الحرارة ترتفع درجة مئوية واحدة خلال زمن قدره كذا وكذا. لقد كانت البشرية تراقب هذا لفترة قصيرة جدا. ولكن، هل تهتم البشرية حقا بالمناخ إلى هذا الحد؟ في رأيي، أن هذا لا شيء بالمقارنة مع احتمال التواجد في مركز انفجار بدرجة حرارة 5 آلاف كلفن وموجة صدمة 350 مترا في الثانية وضغط يعادل 3 آلاف كيلوغرام لكل متر مربع، مع اختراق الإشعاع، وأعني الإشعاع المؤين والنبض الكهرومغناطيسي. للأسف، إن هذا الاحتمال يزداد كل يوم لأسباب معروفة" في إشارة إلى احتمال اندلاع حرب نووية.

المصدر: تاس