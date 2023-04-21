مدفيديف يحذر وزير الدفاع الألماني من تكرار الغلطة التاريخية

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إنه "يجب على الألماني الراغب بمهاجمة روسيا أن يكون جاهزا لمشاهدة استعراض عسكري روسي في برلين".

بهذا الشكل علق مدفيديف، على كلام وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الذي اعتبر مهاجمة أوكرانيا للأراضي الروسي أمرا طبيعيا.

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وأضاف مدفيديف: "وزير الدفاع الألماني، دون تفكير كثير، تفوه بكلام ما عن العمليات العسكرية على أراضينا. إنه بلا شك يشعر بالغيرة من مجد القادة العسكريين للرايخ الثالث. حسنا، في الواقع يجب تذكيره بعلامة تاريخية معروفة- الالماني الذي يريد شن هجوم على روسيا يجب أن يكون جاهزا لرؤية استعراضنا العسكري في برلين".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الألماني في حديث تلفزيوني، إن العمليات العسكرية الأوكرانية على الأراضي الروسية تبقى طبيعية، طالما لم تكن هناك هجمات على المدن والمدنيين.

المصدر: نوفوستي