إصابة 20 شخصا بينهم طفل جراء قصف أوكراني على مدينة لوغانسك (فيديو)

أعلنت سلطات مدينة لوغانسك عن إصابة 20 شخصا على الأقل بينهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات جراء قصف صاروخي من جانب القوات الأوكرانية على المدينة.

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ووفقا للمعلومات فإن القوات الأوكرانية أطلقت اليوم الجمعة 6 صواريخ من طراز ATACMS على الأقل على منشآت مدنية بالمدينة. كما أكدت إسقاط معظم هذه الصواريخ.

وفي وقت سابق قالت وكالة "تاس" إنه سمع دوي 7 انفجارات في السماء فوق المدينة، مشيرة إلى أنها أسفرت عن انقطاعات في عمل الاتصالات المتنقلة.

المصدر: نوفوستي