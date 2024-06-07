 
مباشر

إصابة 20 شخصا بينهم طفل جراء قصف أوكراني على مدينة لوغانسك (فيديو)

أخبار العالم

إصابة 20 شخصا بينهم طفل جراء قصف أوكراني على مدينة لوغانسك (فيديو)
Sputnik
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xp03

أعلنت سلطات مدينة لوغانسك عن إصابة 20 شخصا على الأقل بينهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات جراء قصف صاروخي من جانب القوات الأوكرانية على المدينة.

إقرأ المزيد
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 5 مناطق روسية
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 5 مناطق روسية

ووفقا للمعلومات فإن القوات الأوكرانية أطلقت اليوم الجمعة 6 صواريخ من طراز ATACMS على الأقل على منشآت مدنية بالمدينة. كما أكدت إسقاط معظم هذه الصواريخ.

وفي وقت سابق قالت وكالة "تاس" إنه سمع دوي 7 انفجارات في السماء فوق المدينة، مشيرة إلى أنها أسفرت عن انقطاعات في عمل الاتصالات المتنقلة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا