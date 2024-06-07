5 دول جديدة تحصل على مقاعد في مجلس الأمن

فازت الدنمارك واليونان وباكستان وبنما والصومال بمقاعد في مجلس الأمن الدولي خلال اقتراع سري في الجمعية العامة يوم أمس الخميس.

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وانتخبت المنظمة العالمية المؤلفة من 193 عضوا، 5 دول لعضوية المجلس لمدة عامين.

ويتم تخصيص المقاعد العشرة غير الدائمة في المجلس المكون من 15 عضوا، للمجموعات الإقليمية التي تختار عادة مرشحيها، ولكن في بعض الأحيان لا يمكنها الاتفاق على مرشح واحد. ولم تكن هناك مثل هذه الخلافات هذا العام.

والعام الماضي، اقتنصت سلوفينيا المقعد من منافستها بيلاروس عن المجموعة الإقليمية لأوروبا الشرقية، وهذه المرة، رشحت المجموعات الإقليمية الصومال لمقعد إفريقيا، وباكستان لمقعد آسيا والمحيط الهادئ، وبنما لمقعد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والدنمارك واليونان لمقعدين غربيين.

وسيبدأ أعضاء المجلس الخمسة الذين تم انتخابهم أمس الخميس دورتهم في 1 يناير، ليحلوا محل الدول الأعضاء التي تنتهي عضويتها البالغة عامين في 31 ديسمبر، وهي موزمبيق واليابان والإكوادور ومالطا وسويسرا.

وحصلت جميع الدول الخمس الفائزة بمقاعد في السابق على عضوية مجلس الأمن، حيث كانت باكستان عضوا لمدة 7 فترات، وبنما لخمس فترات، والدنمارك لأربع فترات، واليونان لفترتين، والصومال لفترة واحدة.

المصدر: أ ب