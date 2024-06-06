صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن من الواضح أن الغرب سيقوم باستبعاد فلاديمير زيلنسكي مشيرا إلى أنه سيواجه مستقبلا لا يمت بصلة لمنصب رئيس دولة.

وخلال مقابلة له مع صحيفة "إزفيستيا"، قال بيسكوف إجابة على سؤال متعلق بمستقبل زيلنسكي المنتهية ولايته بعد قيامه بأعمال دنيئة لصالح الغرب، كاتخاذ قرارات لا تحظى بشعبية مثل القرارات المرتبطة بالتعبئة في أوكرانيا: "تنتظره آفاق لا تمت بصلة لمنصب رئيس دولة.. من الواضح أنه سيتم استبعاده (زيلنسكي)".

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وأشار بيسكوف إلى أن تخفيض سن التعبئة سيؤدي إلى موجة أكبر من السلبية تجاه زيلنسكي داخل المجتمع الأوكراني، وسيصبح عدوا للعديد من الأمهات اللاتي سيفقدن أبناءهن.

ويوم أمس وخلال لقائه مع مدراء وكالات أنباء عالمية كبرى في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الإدارة الأمريكية ستجبر نظام كييف على خفض سن التعبئة إلى 18 عاما، ومن ثم ستتخلص من زيلنسكي، مشيرا إلى أن ذلك قد يستغرق عاما.

هذا وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو، وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلنسكي إن الانتخابات "ليس وقتها الآن".

المصدر: نوفوستي+RT