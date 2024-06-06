صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن فلاديمير زيلينسكي سيصبح عدوا للكثير من الأمهات وسيتسبب بموجة من السلبية داخل المجتمع الأوكراني مع خفض سن التعبئة في البلاد.

وخلال مقابلة له مع صحيفة "إزفيستيا"، قال بيسكوف إجابة على سؤال متعلق بمستقبل زيلينسكي الذي اتخذ قرارات لا تحظى بشعبية، مرتبطة بالتعبئة في أوكرانيا: "من الواضح أن تخفيض سن التعبئة سيؤدي إلى موجة أكبر من السلبية داخل المجتمع الأوكراني، وسوف يصبح (زيلينسكي) عدوا للعديد من الأمهات اللواتي سيفقدن أبناءهن".

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال خلال لقائه مع مدراء وكالات أنباء عالمية كبرى في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي: "أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستجبر قيادة أوكرانيا على اتخاذ قرارات خفض سن التعبئة إلى 18 عاما، وبعد ذلك سوف يتخلصون من زيلينسكي".

وأضاف: "يبدو لي أن القيام بكل هذا سيستغرق عاما".

وفي السياق، وصف الصحفي الأمريكي غلين غرينوالد في وقت سابق، الدعوة التي أطلقها السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام حول خفض سن التجنيد في أوكرانيا بأنها "مشينة".

وفي 18 مايو، دخل القانون الجديد للتعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ ووفقا له تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وتم فرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة، كما ألغي التسريح من الخدمة.

هذا وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو، وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليس وقتها الآن".

المصدر: نوفوستي+RT