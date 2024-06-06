ماكرون يعلق على اعتقال السلطات الروسية لمواطن فرنسي

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على اعتقال السلطات الروسية مواطنا فرنسيا في موسكو للاشتباه باقترافه جرائم تجسس.

وقال ماكرون في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية إن الفرنسي لوران فيناتييه، المحتجز في موسكو، كان يعمل لدى منظمة سويسرية غير حكومية.

وأضاف أن المعتقل "لم يكن يعمل لصالح فرنسا"، ووفقا لماكرون فإن المنظمة غير الحكومية المذكورة أنشأها "الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن ممثل منظمة غير حكومية، أن فيناتييه يعمل في مركز المنظمات غير الحكومية السويسرية للحوار الإنساني ومقره جنيف.

وقالت لجنة التحقيق الروسية، يوم الخميس، إن مواطنا فرنسيا يشتبه في قيامه بجمع معلومات عن الأنشطة العسكرية الروسية اعتُقل في موسكو.

وفقا للتحقيق، قام المعتقل لعدة سنوات، ودون أن ينوي الوفاء بالتزاماته بتقديم وثائق لإدراجه في سجل العملاء الأجانب، بجمع عمدا معلومات في مجال الأنشطة العسكرية.

المصدر: نوفوستي