الداخلية الروسية: اعتقال مواطن فرنسي في موسكو للاشتباه باقترافه جرائم اقتصادية (فيديو)

اعتقل عناصر وزارة الداخلية الروسية مواطنا فرنسيا عمره 48 عاما كان مطلوبا للاشتباه فيه بارتكاب سلسلة من الجرائم الاقتصادية باختلاس الأموال التي تخصصها دول أجنبية.

وقال بيان وزارة الداخلية الروسية: "اعتقل موظفو الإدارة الرئيسية للتحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية الروسية مواطنا فرنسيا يبلغ من العمر 48 عاما وكان مطلوبا للاشتباه فيه بارتكاب سلسلة من الجرائم الاقتصادية".

وأشارت إلى أن الموقوف والذي كان يعيش سابقا في جمهورية أوزبكستان، مع شركاء له طوال عدة سنوات، متورط في السرقة عن طريق اختلاس الأموال المخصصة من قبل الدول الأجنبية. وكانت الهياكل المالية والبنوك المخصصة لتمويل البرامج والمشاريع الاستثمارية الكبيرة هدفا له.

وبناء على هذه الحقائق، فتحت سلطات التحقيق في جمهورية أوزبكستان قضية جنائية في عام 2011.

ومن خلال أنشطة البحث العملياتية، تم اعتقال المشتبه فيه بعد وصوله إلى موسكو عبر مطار شيريميتيفو.

المصدر: RT