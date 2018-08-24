وزارة العدل الروسية: 150 ألف دولار لمن يساعد الشرطة في كشف الجرائم

كشفت وثيقة صادرة عن وزارة العدل الروسية أنه أصبح من الممكن مكافأة الأشخاص الذين يساعدون الشرطة في كشف الجرائم والقبض على المجرمين، بجوائز مالية تصل إلى 150 ألف دولار.

وأشارت الوثيقة إلى أن المكافآت المالية ستسلم للمتعاونين في حل الجرائم من الميزانية النقدية لوزراة الداخلية الروسية، سواء كانوا مواطنين روس أم أجانب.

وتم توقيع الوثيقة الرسمية بيد وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، كما تم اعتمادها وتسجيلها في وزارة العدل مع بداية الأسبوع الجاري.

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أما بالنسبة لمحققي الشرطة الذين يعتقدون بأن طرح جائزة للعامة سيساعدهم في حل القضايا الجنائية، فيتوجب عليهم تقديم طلب رسمي لوزارة الداخلية، وبالأخص إلى مديرية "السياسة المالية والاقتصادية"، التي تقوم بدورها بإصدار رخصة ونشر القضية على موقع الوزارة الإلكتروني، مرفقة بحجم الجائزة التي يحصل عليها المتطوعون في كشف الجريمة.

وأشار بعض المحققين إلى انتظارهم الطويل لصدور القانون الجديد، لأن المكافآت المالية كانت تمنح للمتطوعين في كشف بعض القضايا، من جهات خاصة فقط، وليست رسمية كما الحال اليوم. وبمعنى آخر، كانت المكافآت تخصص من عائلات الضحايا أو من منظمات غير حكومية، أو من السلطات المحلية.

المصدر: RT