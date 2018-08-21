البطالة في روسيا تبلغ أدنى حدودها تاريخيا!

أعلن وزير العمل الروسي، ماكسيم توبيلين، أن عدد العاطلين عن العمل الذين تم تسجيلهم رسميا في روسيا انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 2.4 ألف شخص، وبلغ 684.7 ألف.

وأوضح توبيلين أن هذا العدد يعد الأقل منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، أي منذ بداية رصد وتوثيق بيانات مؤشر العمالة. وعزا وزير العمل هذا الأمر إلى قلة الكوادر التي تسببت فيها الكارثة الديموغرافية التي شهدتها روسيا في مطلع التسعينيات.

وقال الوزير إن الجيل، قليل العدد، التابع لمطلع التسعينيات يأتي حاليا إلى سوق العمل حيث يحل مكان جيل المنتصف الثاني لأربعينيات القرن الماضي (الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية)، والتي تميزت بعدد كبير من ولادات الأطفال.

وأعاد وزير العمل إلى الأذهان أن عدد العاطلين عن العمل في أغسطس عام 2017 بلغ 784.2 ألف شخص.

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وقال توبيلين: "بالإضافة إلى ذلك فإن 20.2 ألف شخص لم يعملوا في 15 أغسطس الجاري بمبادرة من إدارة عملهم. وعمل 84.8 ألف شخص دواما غير كامل، ناهيك عن 1.58 ألف شخص قدمت لهم إدارات عملهم إجازات بالاتفاق بين الجانبين".

وحسب المعلومات الواردة من وزارة العمل، فإن نسبة البطالة المسجلة رسميا بلغت في 15 أغسطس الجاري 0.9% من عدد السكان الناشطين اقتصاديا، مقارنة بـ1%، في 15 أغسطس عام 2017. أما عدد المناصب الشاغرة التي قدمها أرباب العمل إلى أجهزة العمالة فبلغت 1.7 مليون منصب.

المصدر: إنترفاكس