الكرملين يؤكد ثبات النظام المالي الروسي

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، استقرار النظام المالي في روسيا رغم التذبذب، الذي شهدته العملة الروسية مؤخرا.

وقال بيسكوف في معرض رده على سؤال حول إذا ما كان الكرملين قلقا من هبوط العملة الروسية: "بالطبع هناك بعض التذبذب لكنني أكرر مرة أخرى، كما أود أن أذكركم بتصريحات مسؤولينا في المجال الاقتصادي بأن النظام المالي في البلاد مستقر تماما".

وتراجع سعر صرف العملة الروسية اليوم الجمعة، ليصل بحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، إلى 67.5 روبل للدولار، وإلى 76.8 روبل لليورو، بعد أن أظهر انتعاشا خلال تعاملات الجلسة السابقة.

وجاء الهبوط بعدما أعلنت واشنطن عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على شكل حزمتين، الأولى تدخل حيز التنفيذ في 22 أغسطس وتتضمن حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري).

أما الحزمة الثانية فإنها تقضي بفرض حظر على الرحلات الجوية لشركة "آيروفلوت" الروسية إلى الولايات المتحدة، وعلى عمليات التصدير الأمريكية إلى روسيا بشكل كامل تقريبا، وستطبق في نوفمبر وفي حال عدم تقديم روسيا لضمانات بأنها لن تستخدم السلاح الكيميائي مستقبلا وستخضع لتفتيش من قبل الأمم المتحدة.

يشار إلى أن احتياطيات روسيا، التي وصلت مطلع الشهر الجاري إلى مستوى 458 مليار دولار، وانخفاض مستوى الدين الحكومي يشكلان داعما للوضع المالي في البلاد.

المصدر: "نوفوستي"