محور كلمة بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم

يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة كلمة في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ، حيث سيتحدث عن التحديات والآفاق التي تواجه الاقتصاد الروسي في ظل الظروف الراهنة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديث للصحفي بافيل زاروبين نشره الصحفي على قناته بتطبيق تلغرام، إن خطاب الرئيس بوتين في الجلسة العامة للمنتدى سيكون مخصصا بشكل رئيسي عن الاقتصاد الروسي.

إقرأ المزيد

إلا أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية لم يستبعد أن تتناول المناقشة التي ستجري في الجلسة العامة مواضيع مرتبطة بالاقتصاد السياسي.

وقبل ذلك تحدث يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي عن جدول أعمال الرئيس بوتين في أبرز حدث اقتصادي في روسيا، وأشار إلى أن الرئيس الروسي في خطابه بالجلسة العامة سيطرح رؤيته للوضع الراهن في العالم، كما سيعطي تقيما للاقتصاد الروسي في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 هذا العام في الفترة من 5 إلى 8 يونيو، بمشاركة سلطنة عمان بصفة ضيف شرف.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: RT