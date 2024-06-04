إعلان جدول أعمال بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

تحدث يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي عن جدول أعمال الرئيس بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي تنطلق أعماله يوم غد الأربعاء بمشاركة دولية واسعة.

وفيما يلي جدول أعمال الرئيس الروسي خلال الحدث الاقتصادي الأهم في روسيا:

- الأربعاء (5 يونيو 2024): لقاء تقليدي مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية.

- الخميس (6 يونيو 2024): مباحثات مع رئيس بوليفيا لويس آرسي، ورئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، ولقاء مع رئيسة بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس" ديلما روسيف.

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- الجمعة (7 يونيو 2024): يشارك الرئيس الروسي في الجلسة العامة للمنتدى حيث يقدم بوتين نظرته للوضع الراهن في الاقتصاد العالمي، والروسي في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كذلك سيشارك رئيسا بوليفيا وزيمبابوي في الجلسة.

كما أفاد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، بأن ممثلين عن وسائل إعلام أجنبية من 50 دولة سيقومون بتغطية الحدث، وقال المسؤول الروسي إنه "ستتم تغطية المنتدى من قبل وسائل إعلام روسية وأجنبية، وسيكون هناك صحفيون من 50 دولة".

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 هذا العام في الفترة من 5 إلى 8 يونيو، بمشاركة سلطنة عمان بصفة ضيف شرف.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: RT