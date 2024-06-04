سلطنة عمان ضيف شرف.. غدا انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

تنطلق غدا الأربعاء فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة في الحدث، الذي يستقطب سنويا آلاف المشاركين والخبراء.

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 هذا العام في الفترة من 5 إلى 8 يونيو، بمشاركة سلطنة عمان بصفة ضيف شرف للمرة الأولى.

وبناء على معطيات مؤسسة "روس كونغرس"، المسؤولة عن تنظيم الحدث الاقتصادي، فإن أكثر من 17.1 ألف شخص و3.4 ألف ممثل لوسائل إعلام من 136 دولة أكدوا مشاركتهم في المنتدى.

إلى جانب سلطنة عمان تشارك مصر بوفد رفيع المستوى يترأسه وزير الصناعة والتجارة أحمد سمير، كما يشارك السودان في الحدث بوفد يضم وزراء الخارجية والمالية والموارد الطبيعية برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار.

كما تحدثت وسائل إعلام عن أن وفدا من إيطاليا سيشارك "سرا" في فعاليات المنتدى، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من آسيا.

وسيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة في الجلسة العامة للمنتدى المنعقدة في 7 يونيو الجاري.

وستتمحور الجلسات حول موضيع مثل "الانتقال إلى نموذج متعدد الأقطاب للاقتصاد العالمي" و"الثقافة المالية كمحرك للتنمية الاقتصادية للدولة" و"التجارة الرقمية والخدمات المصرفية" و"قضايا الأمن الغذائي العالمي".

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: RT