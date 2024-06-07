"حالة ارتباك دائمة" ترافق بايدن في فرنسا وتحرج الولايات المتحدة (فيديوهات)

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي "حالة الارتباك الدائمة" التي عانى منها الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين ليوم الإنزال.

ولفت بايدن الانتباه منذ وصوله صحبة زوجته جيل إلى مقبرة نورماندي في فرنسا، أين كان بانتظاره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، حيث كان الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 81 عاما في حالة ذهول غير عادية ويمشي بصعوبة.

وأظهرت لقطات بايدن وهو يتصرف بغرابة أثناء عزف النشيد الوطني، حيث أربك جيل وبريجيت وإيمانويل، الذين حاولوا تدارك الموقف والالتفاف إلى المكان الذي كان ينظر إليه بايدن.

وفي مقطع فيديو آخر، يظهر بايدن وهو ينحني عند نقطة ما، ويبدو غير متأكد مما إذا كان وقت الجلوس قد حان أم لا، علما أنه لم يكن هناك أي مقاعد مخصصة للجلوس!

Biden arrives at Omaha Beach in his perpetual state of confusion pic.twitter.com/FKgllybpyN — RNC Research (@RNCResearch) June 6, 2024

ولاحقا، غادر بايدن مع زوجته جيل المكان، تاركا الرئيس الفرنسي خلفه يرحب ويدردش مع قدماء المحاربين في الحرب العالمية الثانية. ورصدت الكاميرات بايدن وهو يقول لماكرون: "أخبرني فريقي أنه يجب أن أكون أول المغادرين".

Jill, Ed.D., escorts Joe Biden out as French President Macron stays behind to greet veterans pic.twitter.com/n4rpRgdbv5 — RNC Research (@RNCResearch) June 6, 2024

وعادت مسألة الصحة العقلية لبايدن إلى الواجهة هذا الأسبوع، بعد تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" المفاجئ، التي أجرت مقابلات مع 45 مشرعا ومسؤولا إداريا حول الأداء العقلي لبايدن.

وبايدن هو أكبر من يتولى الحكم في أمريكا سنا، ويواجه شكوكا من الناخبين والمشرعين الجمهوريين بشأن قدرته على القيام بمهمته. وقال العديد من الجمهوريين وحتى بعض الديمقراطيين إن الرئيس أظهر تأثير عمره على تصرفاته خلال اجتماعات خاصة.

The confusion on President Macron’, Brigette and Jill’s faces though, as they all politely followed Joe Biden to turn sideways because President Biden was feeling lost and confused again. Yet this man wants to be elected again. Take a break, Joe.

pic.twitter.com/EwiZQi5fFt — Kemi Owonibi (@KemiOwonibi) June 7, 2024

ومع ذلك، رفض مسؤولو البيت الأبيض العديد من روايات الأشخاص الذين التقوا بالرئيس أو تم إطلاعهم على تلك الاجتماعات، قائلين إن مثل هذه الانتقادات كانت بدافع السياسة الحزبية.

BIDEN: "My advance team said I gotta be the first one to leave" pic.twitter.com/x5za5Z70wK — RNC Research (@RNCResearch) June 6, 2024

المصدر: RT