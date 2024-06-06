خلال زيارته إلى فرنسا.. موقف محرج لبايدن يثير السخرية (فيديو)

لا يزال الرئيس الأمريكي جو بايدن يثير "السخرية" على مواقع التواصل الاجتماعي بمواقفه التي لا يمكن تفسيرها في بعض الأحيان، ولكن هذه المرة جاءت "اللقطة" من فرنسا.

فقد شوهد الرئيس بايدن وهو يحاول تحسس مقعده بشكل محرج بينما ظلت الشخصيات الأخرى واقفة خلال حفل إحياء ذكرى "يوم النصر" في فرنسا.

ويمكن رؤية الرجل البالغ من العمر 81 عاما وهو يحاول الإمساك بكرسيه في منتصف المسرح، على الرغم من بقاء زوجته جيل بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منتصبين بجانبه.

ويمكن رؤية جيل وهي تغطي فمها بسرعة في اللحظة التي ظهر فيها بايدن وهو يحوم فوق كرسيه.

وتظهر لقطات اللحظة الغريبة أن بايدن تجمد بسرعة بشكل غريب حتى بدأ الآخرون في الجلوس على مقاعدهم.

واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي فور ظهور هذا الارتباك أمام الكاميرا، وتكهن الكثيرون بأن جيل كانت تأمر زوجها سرا بعدم الجلوس في مقعده بعد.

ومع ذلك، لم يكن واضحا على الفور ما إذا كانت جيل قد قالت أي شيء لبايدن في تلك اللحظة.

وتفاعل النشطاء بشكل ساخر مع هذه اللقطات، حيث كتب أحدهم معلقا: "ما الذي يجري هنا؟ هل تبرّز بايدن في سرواله على المسرح؟" وأضاف آخر: "بايدن يبحث عن مقعده، لقد أفسد البروتوكول".

What the hell is going on here??



Did Biden just sht himself on stage?!pic.twitter.com/COp13luzSn — Nick Sortor (@nicksortor) June 6, 2024

Toilet seat* — ⭐ Spangled Shimmer 🇺🇸🦅✨ (@SpangledShimmer) June 6, 2024

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المصدر: RT