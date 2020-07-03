داعية سعودي يمتدح الفنانة وعد: جاءتني في المنام ومعها علامة!
نشرت الفنانة السعودية وعد مقطع فيديو لداعية سعودي وهو يمتدحها دون أن يكون بينهما سابق معرفة أو تعامل.
وفي المنشور الذي نشرته الفنانة عبر حسابها في "إنستغرام"، ظهر الداعية وهو يفسر رؤيا ظهرت فيها المطربة السعودية وعد، حيث أشار أنه رآها في منامه وكانت علامة على الفرج وتحقيق الأماني قائلا: "وعد من الله، سبق أن أتاني رمز فيها يدل على الفرج وتحقيق الأماني، نعم أمدحها، احنا مالنا دخل من الظاهر".
وكان تعليق وعد على المقطع: "سبحان الله لا يعرفني ولا أعرفه ويتكلم عني بالطيب".
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سبحان الله لايعرفني ولا اعرفه يتكلم بالطيب عني الله يجزاه خير رجل دين ومعرفه وفي ناس تتكلم عنك وهي لاتعرف الدين ولا تعرف الاخلاق الله يجزاك خير ياشيخ ارسلولي متابعين كثير عنه يوروني وش يقول وتابعته لانه يفسر احلام وجاه كم حلم وانا موجوده فيه وفسرها حتي وهو يفسر العالم مارحمته تقوله ليش تمدح الفنانه وعد اللي يبي يسمع الباقي في سنابه حطيته لكم والف شكر للناس الطيبه اللي فيها خير #وعد #waed #السعوديه #نجمه_الجمال_و_التسامح #سفيره_المسؤليه_الاجتماعية #الرياض #العراق #مصر #حلم #تفسير_احلام
ولقي ثناء الداعية على المطربة السعودية جدلا بين رافض ومؤيد، فيما فسره البعض على أنه خطوة تندرج في سياق التسماح الديني مع الظواهر الفنية النسائية في المجتمع السعودي ضمن إطار الرؤية المجتمعية الجديدة التي ينادي بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي