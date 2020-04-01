العراق يسجل حالتي وفاة و 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأربعاء، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وذكر بيان للوزارة: "سجلت مختبراتنا 34 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق موزعة على محافظات البصرة والنجف والسليمانية وكربلاء وأربيل وواسط والمثنى ودهوك وبابل والديوانية".

وأضاف: "تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين في بغداد والديوانية، كما تم تسجيل 12 حالة شفاء تام في محافظات السليمانية والنجف وأربيل".

وأشار البيان إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 728، والوفيات 52، بينما بلغت حالات الشفاء 182 حالة".

المصدر: RT