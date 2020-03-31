ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في العراق إلى 50

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 50 حالة.

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وذكر بيان صدر عن الوزارة، أن "مجموع حالات الاصابة بفيروس كورونا أرتفع إلى 694، فيما وصل مجموع حالات الشفاء إلى 170".

وشدد البيان على أن مختبرات وزارة الصحة سجلت 83 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة على العاصمة بغداد ومحافظات البصرة والنجف والسليمانية وكربلاء والمثنى وأربيل ودهوك".

وأضاف: "تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة في محافظات النجف وواسط وديالى"، مشيرا إلى "تسجيل 9 حالات شفاء في محافظتي النجف وأربيل".

المصدر: RT