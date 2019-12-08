الإمارات تحذر مواطنيها في بريطانيا بسبب ازدياد الاعتداءات بالسلاح الأبيض

أوصت أبوظبي الإماراتيين في لندن بتوخي الحيطة والحذر في تنقلاتهم، وتجنب ارتداء الساعات والمقتنيات الثمينة في الأماكن العامة، بسبب ازدياد حالات الاعتداء على الخليجيين هناك.

ونشرت سفارة أبوظبي لدى لندن على حسابها الرسمي في "تويتر" بيانا صادرا عن وزارة الخارجية، أكدت فيه أنها "تتابع مجريات الأمور عبر سفارة الدولة في بريطانيا، بعد تكرار وقوع الجرائم والحوادث الأليمة التي يتعرض لها المواطنون الخليجيون في بعض الأماكن العامة".

وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحذر مواطني الدولة في لندن على ضوء ازدياد الاعتداءات بالسلاح الأبيض pic.twitter.com/omrwndjyXI — UAE Embassy UK (@UAEEmbassyUK) 7 декабря 2019 г.

ونصحت الوزارة المواطنين المتواجدين في لندن والذين يعتزمون السفر إلى هناك، بالتنسيق مع السفارة بشأن أي مخاوف أمنية، وأوصتهم بالاتصال بالسفارة عبر رقم هاتفي حددته، للحصول على المساعدة لدى تعرضهم لأي تهديدات تمس أمنهم وسلامتهم.

المصدر: الإمارات اليوم