بريطانيا تحذر تركيا من تداعيات أي عمل عسكري أحادي الجانب في سوريا

أعربت بريطانيا عن قلقها من نية تركيا شن عملية ضد المقاتلين الأكراد شمال شرق سوريا، محذرة الحكومة التركية من تداعيات اتخاذ أي إجراءات عسكرية أحادية الجانب في الأراضي السورية.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، أندريو مورسي، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء: "أكدنا دائما بكل وضوح فيما يخص تركيا أنه يجب تفادي أي عمل عسكري أحادي الجانب من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة ويهدد الجهود الرامية إلى ضمان الهزيمة المستدامة لداعش".

من جانبه، أعرب متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن قلق المملكة المتحدة من العملية التركية المرتقبة شمال شرق سوريا، لكنه أشار إلى أن موضوع انسحاب القوات الأمريكية من هناك قرار يعود إلى قيادة الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن استكمال كل الاستعدادات لتنفيذ عملية عسكرية في شمال شرق سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني".

وجرى ذلك بعد بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، في إجراء يفتح الباب أمام تركيا لشن العملية العسكرية لـ "تطهير هذه الأراضي" من "وحدات حماية الشعب"، التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش".

المصدر: رويترز + وكالات