بعد عاصفة من الانتقادات.. توكل كرمان ترثي مرسي بعبارة أشد وقعا من سابقتها!

فيما يشبه التحدي، أعقبت الصحفية اليمنية توكل كرمان، رثائها محمد مرسي بعبارة "قتلناك يا آخر الأنبياء"، بأخرى، أكثر إثارة للجدل تقول: "صلوا عليه وسلموا تسليما".

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وعلى الفور انهالت الانتقادات الشديدة والغاضبة مجددا على صاحبة جائرة نوبل للسلام عام 2011، وتمنى لها البعض السوء، في حين سخر البعض الآخر منها بتعليقات لاذعة.

كل ثوار الربيع - والشهيد محمدمرسي بالطبع ابرزهم واحدهم- أنبياء العدالة ورسل الحقيقة وملائكة الرحمة والسلام،

فعليهم صلوات الله ورحمته وسلامه وعلى آلهم ومن اتبعهم واقتفى اثرهم أبد الآبدين — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) June 19, 2019

بالمقابل واصلت كرمان نشر عبارات التمجيد والتقديس التي أضفتها على الرئيس المصري الراحل، ووصفته في إحداها بأنه أبرز شهداء الربيع العربي، وأنه من بين "أنبياء العدالة ورسل الحقيقة وملائكة الرحمة والسلام".

صلوا عليه وسلموا تسليما pic.twitter.com/oL15FouLi7 — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) June 19, 2019

وبعد أن جمعت الرئيس المصري الراحل بمن عدتهم أنبياء العدالة ورسل الحقيقة، قالت عنهم "فعليهم صلوات الله ورحمته وسلامه وعلى آلهم ومن اتبعهم واقتفى أثرهم أبد الآبدين".

اللهم أنزل على #توكل_كرمان حمم غضبك وعظائم انتقامك عاجلاً غير آجل اللهم واجعل في جسداً من البلاء والمرض ما لا تطيقه وما لا علاج له اللهم شل جسدها ويداها ولسانها وفتت كبدها وجمد دمائها واعم عيونها واصم آذانها واجعلها بوجه لا يطيق أحد النظر إليه رائحة لا يطيق أحد الاقتراب منها pic.twitter.com/gDwX6nOm1P — 🇸🇦حسان الطيار🇸🇦 (@KsaUvi) June 19, 2019

ورأت في تغريدة أخرى أن رحيل مرسي مؤامرة كبيرة، ألقت بالمسؤولية فيها على السعودية، واختتمتها بوعيد يقول "لن ننسى وسنرد كيل الصاع بالقنطار".

المصدر: RT