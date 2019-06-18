عبارة في رثاء محمد مرسي تثير عاصفة من الانتقادات ضد توكل كرمان!

وجه عدد كبير من النشطاء انتقادات لاذعة للصحفية اليمنية توكل كرمان، على خلفية رثائها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بمطلع قصيدة يقول "قتلناك يا آخر الأنبياء".

ورثت كرمان الحائزة على جائزة نوبل عام 2011 مناصفة مع سيدتين أخريين، الرئيس المصري الراحل بمطلع قصيدة شهيرة للشاعر الكبير نزار قباني، رثى بها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1970.

توكل كرمان تسرق كلمات نزار قباني في نعيه لوفاة الرئيس عبدالناصر هكذا هم الإخوان يسرقون كلمات الغير كما يسرقون الاوطان #Morsipic.twitter.com/cpyISMuxhA — Mohammed Hamada (@Mo79667681) June 18, 2019

توكل كرمان بتقول على #محمد_مرسي آخر الانبياء لا حول ولا قوة الا بالله طيب لما يموت #القرضاوي هيقولوا ايه مات الخضر 😳 pic.twitter.com/0sUiHsebCs — السيسى زعيم وقائدمصر (@yas33_elmasr75) June 17, 2019

وانتقد عدد كبير من النشطاء الصحفية اليمنية لأنها شبهت مرسي بالأنبياء، وانهال البعض على كرمان بانتقادات جارحة وعبارات ساخرة بسبب تلك العبارة المثيرة للجدل، وعاب البعض منحها جائزة نوبل للسلام.

في سنة ١٩٧٠م

قال الشاعر نزار قباني قصيدة في رحيل جمال عبد الناصر ( قتلناك يا اخر الأنبياء ) ..

فأصدر الإخوان فتوى ان القصيدة كفر وان نزار كافر يرثي كافر

لكن عندما توظف توكل كرمان

القصيدة لصالح #محمد_مرسي فهذه بلاغة و استعارة. https://t.co/gJextd9riv — طارق الشامخ (@ialshamik) June 17, 2019

المصدر: RT