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عبارة في رثاء محمد مرسي تثير عاصفة من الانتقادات ضد توكل كرمان!

أخبار العالم العربي

عبارة في رثاء محمد مرسي تثير عاصفة من الانتقادات ضد توكل كرمان!
AFP
توكل كرمان - أرشيف
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وجه عدد كبير من النشطاء انتقادات لاذعة للصحفية اليمنية توكل كرمان، على خلفية رثائها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بمطلع قصيدة يقول "قتلناك يا آخر الأنبياء".

ورثت كرمان الحائزة على جائزة نوبل عام 2011 مناصفة مع سيدتين أخريين،  الرئيس المصري الراحل بمطلع قصيدة شهيرة للشاعر الكبير نزار قباني، رثى بها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1970.

وانتقد عدد كبير من النشطاء الصحفية اليمنية لأنها شبهت مرسي بالأنبياء، وانهال البعض على كرمان بانتقادات جارحة وعبارات ساخرة بسبب تلك العبارة المثيرة للجدل، وعاب البعض منحها جائزة نوبل للسلام.

المصدر: RT

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