شدد نائب وزير الحج والعمرة السعودي، عبد الفتاح مشاط، على أن حكومة بلاده ترفض تسييس الحج.

إقرأ المزيد

ولفت عبد الفتاح مشاط في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة السعودية لم تمنع أحدا قط من أداء مناسك العمرة أو الحج، ولم تقم بمثل هذا التصرف ولن تقوم به.

وقال مشاط إن أفضل برهان للرد على الأصوات التي تنادي بتسييس المناسك، هي الجهود التي تبذلها السعودية بجميع قطاعاتها لتسهيل وصول الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم بكل يسر وسهولة.

وكشف الوزير عن أن عدد المعتمرين الذين وصلوا إلى السعودية تجاوز حتى الآن 6 ملايين معتمر.

وفند ما أعلنته الحكومة القطرية حول المعتمرين والحجاج القطريين، مؤكدا أن "الحكومة السعودية وفرت أسهل الطرق لاستضافة الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، من خلال وصولهم لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة دون الحاجة إلى تسجيل بياناتهم قبل وصولهم".

إقرأ المزيد

وفيما يتعلق بالمعتمرين الإيرانيين، ذكر مشاط أن "جميع المسلمين من أقطار العالم كافة محل اهتمام السعودية التي ترحب بقدومهم في أي وقت وتقدم الدعم في ذلك".

وبين في السياق نفسه أنه ومنذ قديم الأزل، لم تقم السعودية بمنع أي جنسية من أداء العمرة ولن تقوم بذلك، مؤكدا أن الخدمات والتسهيلات كافة التي توفرها بلاده لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم ومن مختلف أنحاء العالم تأتي بتوجيهات ومتابعة من الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان.

المصدر: صحيفة "الشرق الأوسط"