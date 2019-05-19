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مسؤول قطري يدعو السعودية لإثبات "ادعاءاتها" بخصوص العمرة

أخبار العالم العربي

مسؤول قطري يدعو السعودية لإثبات
الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني
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وجه الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام الشيخ، عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، رسالة إلى السلطات السعودية ردا على تصريحات المملكة فيما يتعلق بالحج والعمرة بالنسبة للقطريين.

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وصول أول دفعة من المعتمرين القطريين إلى السعودية

وقال عبد الرحمن في تغريدة له في "تويتر" أمس السبت: "تدعي السعودية أن دولة قطر تمنع المعتمرين من بيت الله الحرام. أتمنى إثبات ذلك بفتح المعابر للمعتمرين من قطر، مواطنين ومقيمين، وكلي أمل ألا يتعرضوا للطرد من الفنادق كما فعلوا في بواكير الأزمة التي افتعلوها".

وأضاف: "أذكرهم بأن قريش كانت، زمن الجاهلية تتنافس على السقاية والرفادة!".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الدفعة الأولى من المعتمرين القطريين وصلت، يوم الجمعة، إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، حيث قامت لجنة الحالات الإنسانية بالمملكة بتسهيل إجراءات وصول المعتمرين فور هبوطهم.

ويأتي ذلك بعد إعلان السلطات السعودية استثناء المعتمرين القطريين من التسجيل الإلكتروني المسبق، بهدف تمكينهم من أداء مناسكهم.

المصدر: RT

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