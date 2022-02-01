تعرّف على أحد أبرز هواتف أندرويد حاليا

من بين الهواتف التي تلقى رواجا كبيرا في الأسواق العالمية حاليا يأتي جهاز vivo T1 الذي يتمتع بأداء ممتاز وقدرات تصوير منافسة.

ويأتي الهاتف بهيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (164.7/76.7/8.5) ملم، وزنه 193 غ.

وحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات HDR10 لتوفير دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات.

ويضمن أداءه الممتاز نظام تشغيل Android 11، ومعالج Qualcomm Snapdragon 778G 5G، ومعالج رسوميات Adreno 642L، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

Do you love speed? Do you love to capture night?​

Here's the new vivo T1 5G that will help you do that. ​



Are you ready for it? Are you ready for the #TurboLife?​

Launching on 9th Feb​

Notify Me: https://t.co/bARtYcUSOA#GetSetTurbo ​#vivoT1 5G ​#SeriesTpic.twitter.com/RWeyDRODwV — Vivo India (@Vivo_India) February 1, 2022

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وزود بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهزته vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: 4pda