 
مباشر

تعرّف على أحد أبرز هواتف أندرويد حاليا

العالم الرقمي و Social media

تعرّف على أحد أبرز هواتف أندرويد حاليا
youtube/REC Anything
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sart

من بين الهواتف التي تلقى رواجا كبيرا في الأسواق العالمية حاليا يأتي جهاز vivo T1 الذي يتمتع بأداء ممتاز وقدرات تصوير منافسة.

ويأتي الهاتف بهيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (164.7/76.7/8.5) ملم، وزنه 193 غ.

وحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات HDR10 لتوفير دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات.

ويضمن أداءه الممتاز نظام تشغيل Android 11، ومعالج Qualcomm Snapdragon 778G 5G، ومعالج رسوميات Adreno 642L، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

إقرأ المزيد
هاتف أندرويد بسعر 70 يورو يحمل كاميرات بمواصفات جيدة وعمليّة
هاتف أندرويد بسعر 70 يورو يحمل كاميرات بمواصفات جيدة وعمليّة

وزود بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهزته vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: 4pda

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: واشنطن تجاهلت الهواجس الروسية الرئيسية للضمانات الأمنية