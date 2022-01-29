هاتف أندرويد بسعر 70 يورو يحمل كاميرات بمواصفات جيدة وعمليّة
كما جرت العادة في السنوات السابقة أطلقت Tecno هذا العام أيضا هاتفا رخيص الثمن مجهزا بكاميرات ومواصفات جيدة.
ويأتي هاتف Tecno Pop 5X الأحدث بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (166/75.9/8.5) ملم، وزنه 150 غ.
وحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 6.52 بوصة، أبعادها "20:9"، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.
ويعمل الجهاز بنظام تشغيل Android 10، ومعالج Unisoc SC9832E، ومعالج رسوميات Mali-T820 MP1، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وحصل على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (8+8) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وزودته Tecno بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.
المصدر: 3dnews
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