تشيلي.. موظف يحصل على 330 ضعف راتبه بالخطأ ويختفي دون أن يترك أي أثر

اختفى موظف في تشيلي أصبح مليونيرا حيث دفع له صاحب العمل بالخطأ 330 ضعف راتبه، فوعد بإعادة المبلغ، قبل أن يختفي عن الأنظار.

وتلقى موظف الموارد البشرية الذي لم يذكر اسمه، في شركة "سيال" (Cial) العملاقة للأطعمة المجمدة، عن غير قصد، 165 مليون بيزو (150 ألف جنيه إسترليني) في 30 مايو.

وكان يتوقع أن يكون راتبه عن الشهر حوالي 500000 بيزو (450 جنيها إسترلينيا).

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه وبعد إخبار مديره المباشر بما حدث، نصحه بالذهاب إلى البنك في صباح اليوم التالي لإعادة الأموال، وفقا لمحامي "سيال".

وأفادت الشركة أن لم يحضر واختفى عن الأنظار، حيث ادعت أن اختفاء الموظف يرقى إلى الاختلاس.

وأكدت شركة "سيال" أنها قاضت الموظف السابق لاستعادة الأموال.

هذا، وادعى عامل الموارد البشرية أنه نام أكثر من اللازم، وأرسل رسالة نصية إلى رئيسه في الساعة 11 صباحا ليقول إنه سيدير ​​المهمة لاحقا.

ولم تتوصل شركة "سيال" إلى أي معلومات أخرى عنه حتى 2 يونيو، عندما قدم العامل استقالته من خلال محام.

وينص قانون شركة "سيال" على أنه تم إبلاغه بأن هذه الأموال التي لا يجب دفعها مقابل أي خدمة، ووصفت عدم رجوع المال بأنه اختلاس.

وتأسست Cial منذ أكثر من 50 عاما، وهي تمتلك علامات تجارية ذات أسماء مألوفة "La Preferida" و"San Jorge" و"Winter"، وهي متخصصة في اللحوم الباردة وتصف نفسها بأنها "رائدة في سوق البيع بالجملة".

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية