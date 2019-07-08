 
مباشر

بأقل من ثانية.. صاعقة تضرب يختا وتشعل فيه النار! (فيديو)

متفرقات

بأقل من ثانية.. صاعقة تضرب يختا وتشعل فيه النار! (فيديو)
pexels.com-Pixabay
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3gb

صور شهود عيان، خلال العواصف الرعدية القوية في منطقة بوسطن الأمريكية، مشهدا مروعا لصاعقة تضرب يختا شراعيا رأسيا.

إقرأ المزيد
صاعقة تقتل امرأة روسية في عاصفة رعدية!
صاعقة تقتل امرأة روسية في عاصفة رعدية!

وذكرت قناة Boston 25 News التلفزيونية، أن الحادث وقع في نادي اليخوت، ولم يؤد لخسائر بشرية لعدم وجود أحد هناك أثناء العاصفة.

وتظهر مشاهد الفيديو صاعقة تضرب شراع اليخت وحباله، وتشعل فيها النيران مباشرة، وتحرق جزءا منه. لكن ألسنة اللهب انطفأت خلال وقت قصير تحت انهمار الأمطار الغزيرة.

وذكرت صحيفة "لايف"، أن الصاعقة، التي ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أدت لمقتل شخص واحد خلال الاحتفال بيوم الاستقلال.

المصدر: لايف. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فعاليات مثيرة خلال مهرجان الركض أمام الثيران في إسبانيا