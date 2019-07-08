بأقل من ثانية.. صاعقة تضرب يختا وتشعل فيه النار! (فيديو)

صور شهود عيان، خلال العواصف الرعدية القوية في منطقة بوسطن الأمريكية، مشهدا مروعا لصاعقة تضرب يختا شراعيا رأسيا.

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وذكرت قناة Boston 25 News التلفزيونية، أن الحادث وقع في نادي اليخوت، ولم يؤد لخسائر بشرية لعدم وجود أحد هناك أثناء العاصفة.

وتظهر مشاهد الفيديو صاعقة تضرب شراع اليخت وحباله، وتشعل فيها النيران مباشرة، وتحرق جزءا منه. لكن ألسنة اللهب انطفأت خلال وقت قصير تحت انهمار الأمطار الغزيرة.

وذكرت صحيفة "لايف"، أن الصاعقة، التي ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أدت لمقتل شخص واحد خلال الاحتفال بيوم الاستقلال.

المصدر: لايف. رو