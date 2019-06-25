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صاعقة تقتل امرأة روسية في عاصفة رعدية!

مجتمع

صاعقة تقتل امرأة روسية في عاصفة رعدية!
pexels.com-Tsvetoslav Hristov
صورة أرشيفية
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توفيت امرأة روسية من سكان جمهورية بشكورتستان، جراء صاعقة ضربتها أثناء عواصف رعدية ورياح شديدة اجتاحت المنطقة.

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وقال المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ بجمهورية بشكورتستان في نشرته العاجلة: "توفيت امرأة من مواليد عام 1967 في فناء مبنى سكني بحي مياكينسكي في قرية أنياسيفو".

وتم تحذير سكان المنطقة، وفقا للمكتب الصحفي، من العواصف مساء 24 يونيو. ووصلت سرعة الرياح إلى 21 مترا في الثانية مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية.

وتضررت ثلاث مناطق في الجمهورية الروسية، حيث طارت أسقف منازل سكنية ومتجر ومدرستين. وانقطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق أخرى.

المصدر: لينتا. رو

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