روسيا بعيون المشاهير العرب

اعتادت روسيا على الترحيب بالسياح وهذه المرة احتضنت فعاليات من نوع خاص حيث استقبلت العديد من المشاهير العرب الذين قدموا من عالم السينما، التلفزيون، الإعلام والسوشل ميديا.

منهم الممثل السوري خالد القيش والممثلة السعودية ميلا الزهراني، صناع المحتوى أحمد أبو الرب، صبا شمعة واليوتوبر رامي عبد الحي وناستيا سفيب. وجاءت مشاركة الاعلامية ميس محمد من قناة RT لتغني الحدث حيث شاركت الحضور انطباعاتها عن الاقامة في روسيا.

كل هذه الشخصيات صنعت الحدث بأجواء من المرح والسرور، حيث أتيحت لهم الفرصة للتعرف عن الثقافة والحضارة الروسية عن قرب، وذلك بتجربة العديد من الأنشطة الترفيهية، وكانت بمثابة فرصة استطاع من خلالها المشاهير معرفة روسيا بطريقة أخرى بعيدا عن شاشات التلفاز.