تونس.. "البيت الروسي" يعرض "الحكايات السبع"

أقيم يوم السبت 9 مارس في تونس عرض متعدد الوسائط للموسيقى والرقص، حيث سلط الضوء على الصور الساحرة للمرأة في الفن الروسي في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.

قال رئيس المركز الروسي للعلوم والثقافة في تونس (البيت الروسي) يوري زايتسيف إن فعالية "قصيدة الحكايات السبع" أقيمت في دار الثقافة "قرطاجة" وتزامنت مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

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وحسب زايتسيف تم إعداد العرض من قبل مدرسة الرقص "ماتريوشكي" تحت إشراف مديرتها المسرحية تاتيانا باركاش. وحظيت الفعالية بدعم من الجمعية التونسية "التراث الروسي" وغرفة التجارة والصناعة التونسية الروسية و"البيت الروسي".

وقد استمتع الجمهور في سينما Mad Ar بمشاهدة برنامج يحاكي اللوحات الفنية والأعمال الموسيقية الروسية المكرسة لشخصيات الحكايات الخيالية الروسية ومن ضمنها: الأميرة الضفدعة، الأميرة البجعة، الأميرة "نسميان"، فاسيليسا الحكيمة، إيلينا الجميلة، ليودميلا من حكاية بوشكين الخيالية، فتاة الثلج.

وبالإضافة إلى ذلك، أتيحت للضيوف فرصة لإلقاء نظرة على صور الشخصيات الرئيسية في العرض في معرض الفنون والصناعات والحرف اليدوية الذي أقيم في بهو دار السينما.

وحضر الفعالية حشد كبير من المهتمين بالفن من الروس والتونسيين، حيث قال زايتسيف: "لم يأت الناس لمشاهدة الفعالية "قصيدة الحكايات السبع" من العاصمة التونسية فحسب، بل ومن مناطق أخرى في البلاد.

المصدر: تاس.