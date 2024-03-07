استطلاع رأي لأهم الشخصيات النسائية في الأدب الروسي الكلاسيكي

أجرت خدمة "ليتريس" الأدبية الروسية استطلاع رأي القراء حول أهم الشخصيات النسائية في الأدب الكلاسيكي الروسي.

وجرى استطلاع الرأي عشية الاحتفال بعيد المرأة العالمي في روسيا.

واحتلت المرتبة الأولى (51%) بين أهم نساء الأدب الروسي تاتيانا لارينا من رواية "يفغيني أونيغين" الشعرية بقلم الشاعر الروسي العظيم ألكسندر بوشكين. وفي المرتبة الثانية (37%) آنا كارينينا من رواية الكاتب الروسي الكلاسيكي ليف تولستوي. وشغلت المرتبة الثالثة (36%) مارغاريتا من رواية "المعلم ومارغاريتا" بقلم الكاتب الروسي للقرن العشرين ميخائيل بولغاكوف.

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وضم تصنيف أهم النساء الخمس للأدب الروسي ناتاشا روستوفا من رواية تولسوي "الحرب والسلم" وماشا ميرونوفا من رواية بوشكين "ابنة النقيب".

عند الحديث عن أكثر ما يعجب المستخدمين في شخصيات البطلات الأدبية، ذكر القراء صفات مثل "المثابرة في مواجهة الصعوبات" (60%)، و"اللطف" (52%)، و"نكران الذات" (45%). ومن المثير للاهتمام أن الذين لم يعجبهم الشخصيات النسائية الكلاسيكية يشيرون إلى "التواضع في مواجهة مشاكل الحياة" (77%)، و"عدم التنوع في أداء الأدوار الاجتماعية" (58%)، و"تخلف المرأة" (53%) باعتبارها سمات سلبية رئيسية.

يذكر أن استطلاع الرأي أجري في مارس عام 2024، وشارك فيه أكثر من 800 مستخدم للإنترنت من مدن مختلفة في روسيا.

المصدر: تاس