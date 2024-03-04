المغنية الروسية آلا بوغاتشوفا تطلق ألبوما غنائيا جديدا

أعلنت فنانة الشعب للاتحاد السوفيتي آلا بوغاتشوفا عن إطلاق ألبومها الموسيقي الجديد، وذلك بمناسبة حلول عيد ميلادها الـ75 في 15 أبريل المقبل.

وقالت بوغاتشوفا في رسالة فيديو موجّهة إلى جمهورها على منصة إنستغرام: "يمكنني إهداء أغنياتي الجديدة بمناسبة حلول عيد الميلاد اليوبيلي، فانتظرها أيها الجمهور العزيز".

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جدير بالذكر أن ألبوم " P.S " ( بوستسكريبتوم) لبوغاتشوفا أطلق في 1 مارس الجاري. وصرح مصدر مقرب من المغنية لوكالة "تاس" الروسية أن الألبوم يتضمن 20 تسجيلا صوتيا للحفل الموسيقي الذي أقيم عام 2019 في قصر الكرملين.

يذكر أن نجمة موسيقى البوب السوفيتية الروسية آلا بوغاتشوفا غادرت روسيا مع زوجها ماكسيم غالكين وطفليها الصغيرين بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، واستقرت أولا في إسرائيل، ثم انتقلت إلى قبرص، ثم إلى الولايات المتحدة. وتم منحها لقب فنانة الشعب للاتحاد السوفيتي في عصر رئيس الاتحاد السوفيتي الأول ميخائيل غورباتشوف، وذاع صيتها في الاتحاد السوفيتي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بعد أن قدمت مجموعة من الأغنيات:" الامرأة التي تغني"، "أرليكينو"، "العقيد الحقيقي"، "بريمادونا"، "قطعة جليدية" وغيرها.

المصدر: تاس