"بعد عرض فيلم مقتبس منها".. تزايد الإقبال على رواية "المعلم ومارغاريتا" في روسيا

ازداد الاهتمام برواية "المعلم ومارغاريتا" لميخائيل بولغاكوف بمقدار 5 أضعاف في فبراير الماضي، منذ بدء عرض الفيلم الذي حمل العنوان نفسه في دور السينما الروسية.

وأفاد المكتب الصحفي لخدمة "ليتريس" الأدبية بأن مؤلفات الأدب الكلاسيكي الروسي تصدرت تصنيف المبيعات الشهرية في المكتبات الروسية. أما الاهتمام بالنسخة الإلكترونية لرواية "المعلم ومارغاريتا" فازداد في شهر فبراير الماضي بمقدار 5 أضعاف، مقارنة بيناير، وبمقدار 5 أضعاف، مقارنة بفبراير عام 2023. وذلك بعد عرض فيلم "المعلم ومارغاريتا" ليفغيني تسيغانوف ويوليا سنيغير وأغسطس ديل.

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وقال المكتب الصحفي إن مبيعات النسخة الإلكترونية للرواية تقدمت على مبيعات رواية "فورسايت" للكاتب الروسي المعروف في الأدب الخيالي سيرغي لوكيانينكو، وأصبحت أكثر كتاب رقمي مبيعا في فبراير الماضي.

يذكر أن الكتب الكلاسيكية سابقا لم تتخطى المركزين الرابع والثالث ( المركز الرابع لرواية " 1984 " لجورج أورويل في مارس ومايو 2022، والمركز الثالث لرواية "الكثيب" لفرانك هربرت في سبتمبر ونوفمبر 2021). وأعلى مركز احتلته الكلاسيكيات الروسية في مبيعات الخدمة " ليتريس" حتى يناير 2024 كان المركز الـ35 للكتاب الصوتي "الأبله" لفيودور دوستويفسكي، والذي قدمه ألكسندر موسكالين في نوفمبر 2021.

الجدير بالذكر أن "المعلم ومارغاريتا" بدأ عرضه في دور السينما في 25 يناير الماضي، وحصد 1.9 مليار روبل في مبيعات شباك التذاكر.

المصدر: تاس